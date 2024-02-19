Атлетик – Жирона 3:2

Голы: Беренгер, 2, 56, Уильямс, 60 – Цыганков, 49, Гарсия, 75

Жирона приехала в Бильбао после серии из двух неудачных матчей. Сначала "красно-белые" дома потеряли очки с Реал Сосьедад (0:0), а уже 10 февраля команда Мичела была разгромлена на выезде Реалом 4:0, сообщает 24 Канал.

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Виктор Цыганков и Артем Довбик начали матч в стартовом составе.

Уже на старте поединка хозяева размочили нули на табло. Ужасная передача пошла от Гарсии в опорную зону гостей, которую перехватил соперник. Беренгер быстро вывел Атлетик вперед 1:0. Клуб из Бильбао продолжил контролировать мяч и давить на ворота Жироны.

Видео первого гола в матче

Первый удар в створ ворот баскского клуба нанес на 10-й минуте встречи. Довбык отдал под удар Цыганкову, с выстрелом которого справился голкипер. После стартового штурма хозяев в первые 10 минут, Жирона немного адаптировалась к игре соперника. Наиболее заметным на поле в составе гостей был Цыганков.

Через несколько минут именно Виктор во второй раз пробивал в сторону ворот хозяев. На этот раз мяч пролетел неподалеку девятки владений Атлетика, который после забитого гола начал показывать очень прагматичный футбол.

В середине первого тайма хозяева выбежали в стремительную атаку, которую едва голом не завершил Уильямс, который очень легко убрал опекуна и не попал в ближний нижний угол ворот Гассаниги.

На 34-й минуте Эррера пробил рядом со штангой после передачи Довбика, а толчок этой атаке дал Цыганков, который красиво обыграл в стеночку с партнером по команде и отдал в центр штрафной площадки.

Под занавес первого тайма мог Уильямс удваивать преимущество хозяев, но его удар головой был точно по центру ворот, где стоял голкипер Жироны.

Первая часть встречи закончилась минимальной победой Атлетик Бильбао 1:0.

Результативная перестрелка в Бильбао

Второй тайм начался с удара с острого угла Савио, который парировал голкипер.

Уже через несколько секунд Цыганков в касание переправил мяч в ворота хозяев – 1:1. Виктор в пятый раз забил в текущем сезоне-2023/2024.

Видео гола Цыганкова

Меньше 10 минут длилась радость гостей. На 56-й минуте Беренгер во второй раз в этой встрече вывел хозяев вперед после грубой ошибки обороны Жироны, а уже через 4-ре минуты Атлетик увеличил преимущество уже до двух голов 3:1. Центрбеки очень пассивно сыграли против активного Уильямса, который продавил опекунов и легко пробил мимо голкипера "красно-белых".

Видео второго гола Атлетик Бильбао

Как Атлетик забил в третий раз: смотрите видео

В середине второго тайма Жирона заработала право на штрафной, который стал голевым. Гарсия замкнул передачу со стандарта и сократил отставание гостей до одного гола 3:2.

В конце встречи был свой момент у Довбика, которого хорошо в этом матче закрыли центрбеки, но не попал в ближний угол.

Вивиан самоотверженно сыграл на линии собственных владений, взяв на себя мощный удар с дальней дистанции. Перед этим удар Савио заблокировал голкипер Атлетик.

Матч закончился ударом головой от Хуанпе мимо ворот.