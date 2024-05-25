Отпраздновал гол в стиле "Звездных войн": Цыганков получил новое прозвище от Жироны

Украинец Виктор Цыганков стал одним из героев поединка против Гранады. Звездный хавбек эпично отпраздновал взятие ворот соперника.

В последнем туре Ла Лиги Жирона разгромила Гранаду со счетом 7:0. Каждый забитый мяч состоялся при участии украинских легионеров – Артема Довбика и Виктора Цыганкова, пишет 24 Канал.

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Жирона оценила перформанс Цыганкова

Бывший динамовец стал автором дубля и результативной передачи. Один из забитых мячей Цыганков отпраздновал в стиле культовой саги "Звездные войны".

Виктор подбежал к фанатской трибуне, где его ожидал меч джедая. Он поднял его над собой, чем вызвал бурную реакцию болельщиков.

Цыганков ярко отпраздновал взятие ворот: смотрите видео

Жирона не оставила без внимания это событие. Клубная пресс-служба подготовила постер.

"Jedinkov" (Джединков), – подписали фото Виктора в новом образе.

Виктор Цыганков с мечом джедая / фото ФК Жирона

Виктор Цыганков является большим поклонником фантастической саги "Звездные войны". Он коллекционирует различные сувениры с героями фильма и пересматривает любимые серии франшизы.

В сезоне 2023/24 Цыганков сыграл за Жирону 34 матча, в которых забил 8 голов и отдал 7 ассистов. Каталонский клуб завоевал "бронзу" чемпионата Испании и впервые в истории получил путевку в Лигу чемпионов.