Сборная Украины в этом матче не сможет рассчитывать на помощь Александра Зинченко, который будет отбывать дисквалификацию. Кроме него игру пропустит и Игорь Харатин, который не попал в заявку на игру.

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Главный тренер Александр Петраков решил не отходить от схемы в три центральных защитника, доверив эти позиции Ильи Забарному, Сергею Кривцову и Николаю Матвиенко. Они будут действовать перед голкипером Андреем Пятовым. А вот на флангах разместились Виталий Миколенко и Александр Тимчик. Последний заменил Александра Караваева, которого подвергли критике за два пропущенных гола от Казахстана. А Миколенко в этом матче играл на фланге защиты.

В центре поля будут действовать Николай Шапаренко и Тарас Степаненко. В предыдущей игре они не играли.

В атаке украинцы будут полагаться на Виктора Цыганкова, Андрея Ярмоленко и Романа Яремчука. Пока неизвестно, кто из вингеров отправится на левый фланг, ведь оба играют справа в атаке.

Стартовые составы команд

Украина: Пятов, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Миколенко, Тимчик, Шапаренко, Степаненко, Цыганков, Ярмоленко, Яремчук.

Запасные: Бойко, Соболь, Сирота, Сидорчук, Малиновский, Зубков, Макаренко, Корниенко, Качараба, Сикан, Караваев, Мясник.

Франция: Льорис, Дюбуа, Кимпембе, Погба, Гризманн, Марсьяль, Рабьо, Тчуамене, Зума, Динь, Коман.

Запасные: Манданда, Меньян, Варан, Мюкиеле, Дияби, Гендузи, Верету, Бензема, Лангле, Эрнандес.

Матч Украина – Франция начнется в 21:45