Збірна України в цьому матчі не зможе розраховувати на допомогу Олександра Зінченка, який відбуватиме дискваліфікацію. Окрім нього гру пропустить і Ігор Харатін, який не потрапив до заявки на гру.

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Головний тренер Олександр Петраков вирішив не відходити від схеми у три центральні захисники, довіривши ці позиції Іллі Забарному, Сергію Кривцову та Миколі Матвієнку. Вони діятимуть перед голкіпером Андрієм Пятовим. А от на флангах розмістилися Віталій Миколенко та Олександр Тимчик. Останній замінив Олександра Караваєва, якого піддали критиці через два пропущені голи від Казахстану. А Миколенко в цьому матчі грав на фланзі захисту.

У центрі поля діятимуть Микола Шапаренко та Тарас Степаненко. У попередній грі вони не грали.

В атаці українці покладатимуться на Віктора Циганкова, Андрія Ярмоленка та Романа Яремчука. Поки невідомо, хто з вінгерів відправиться на лівий фланг, адже обоє грають справа в атаці.

Стартові склади команд

Україна: Пятов, Забарний, Кривцов, Матвієнко, Миколенко, Тимчик, Шапаренко, Степаненко, Циганков, Ярмоленко, Яремчук.

Запасні: Бойко, Соболь, Сирота, Сидорчук, Маліновський, Зубков, Макаренко, Корнієнко, Качараба, Сікан, Караваєв, Різник.

Запасні: Бойко, Соболь, Сирота, Сидорчук, Маліновський, Зубков, Макаренко, Корнієнко, Качараба, Сікан, Караваєв, Різник. Франція: Льоріс, Дюбуа, Кімпембе, Погба, Грізманн, Марсьяль, Рабьо, Тчуамені, Зума, Дінь, Коман.

Запасні: Манданда, Меньян, Варан, Мюкієле, Діябі, Гендузі, Верету, Бензема, Лангле, Ернандес.

Матч Україна – Франція розпочнеться о 21:45