Цыганик рассказал, где Динамо хочет проводить матчи УПЛ

Уже в августе анонсируют начало нового футбольного сезона в Украине. Однако клубы расходятся в своих мыслях по поводу места проведения УПЛ.

Киевляне не хотят играть за границей

Некоторые клубы против того, чтобы УПЛ проводили за пределами Украины. Другие же не прочь поиграть за границей.

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Как сообщил журналист Игорь Цыганик, украинский гранд Динамо входит в число тех команд, которые против поединков за рубежом. Киевляне настаивают на проведении сезона в Украине.

Насколько я знаю, Динамо настаивает на том, что все матчи чемпионата они хотят играть в Украине,

– сказал Цыганик.

Ранее сообщалось, что топовые клубы УПЛ хотят провести матчи за пределами страны, так они смогут вернуть в свои команды легионеров. Однако для киевского клуба это не проблема. Война в Украине особо не отразилась на кадровом потенциале киевлян.

Можно даже отметить, что в команду вернулись два легионера – Томаш Кендзера и Беньямин Вербич.

Также рассматривали вариант с проведением поединков в Европе, если оба клуба в этот момент будут находиться за пределами Украины.