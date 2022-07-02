Цыганик рассказал, где Динамо хочет проводить матчи УПЛ
Источник:Циганик LIVE
Уже в августе анонсируют начало нового футбольного сезона в Украине. Однако клубы расходятся в своих мыслях по поводу места проведения УПЛ.
Киевляне не хотят играть за границей
Некоторые клубы против того, чтобы УПЛ проводили за пределами Украины. Другие же не прочь поиграть за границей.
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Как сообщил журналист Игорь Цыганик, украинский гранд Динамо входит в число тех команд, которые против поединков за рубежом. Киевляне настаивают на проведении сезона в Украине.
Насколько я знаю, Динамо настаивает на том, что все матчи чемпионата они хотят играть в Украине,
– сказал Цыганик.
Ранее сообщалось, что топовые клубы УПЛ хотят провести матчи за пределами страны, так они смогут вернуть в свои команды легионеров. Однако для киевского клуба это не проблема. Война в Украине особо не отразилась на кадровом потенциале киевлян.
Можно даже отметить, что в команду вернулись два легионера – Томаш Кендзера и Беньямин Вербич.
Также рассматривали вариант с проведением поединков в Европе, если оба клуба в этот момент будут находиться за пределами Украины.
- Отметим, что сезон для Динамо начнется 20 июля. В этот день киевляне сыграют домашний матч квалификации Лиги чемпионов против турецкого Фенербахче. Поединок примет польский Лодзь, хорошо известный лидерам "бело-синих" по выступлениям там со сборной Украины.
- К сезону подопечные Мирчи Луческу готовятся в Швейцарии.