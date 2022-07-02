Кияни не хочуть грати за кордоном

Деякі клуби проти того, щоб УПЛ проводили за межами Україні. Інші ж не проти пограти за кордоном.

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Як повідомив журналіст Ігор Циганик український гранд Динамо входить у число тих команд, які проти поєдинків за кордоном. Кияни наполягають провести сезон в Україні.

Наскільки я знаю, Динамо наполягає на тому, що всі матчі чемпіонату вони хочуть грати в Україні,

– сказав Циганик.

Раніше повідомлялось, що топові клуби УПЛ хочуть провести матчі за межами країни, адже так вони зможуть повернути у свої команди легіонерів. Однак для київського клубу це не проблема. Війна в Україні особливо не вплинула на кадровий потенціал киян.

Можна навіть відзначити, що до команди повернулись два легіонери – Томаш Кендзьора та Беньямін Вербич.

Також розглядали варіант із проведенням поєдинків у Європі, якщо обидва клуби у цей момент перебуватимуть за межами України.