Кияни не хочуть грати за кордоном
Деякі клуби проти того, щоб УПЛ проводили за межами Україні. Інші ж не проти пограти за кордоном.
До теми Новий сезон УПЛ частково відбудеться за кордоном, – Бурбас
Як повідомив журналіст Ігор Циганик український гранд Динамо входить у число тих команд, які проти поєдинків за кордоном. Кияни наполягають провести сезон в Україні.
Наскільки я знаю, Динамо наполягає на тому, що всі матчі чемпіонату вони хочуть грати в Україні,
– сказав Циганик.
Раніше повідомлялось, що топові клуби УПЛ хочуть провести матчі за межами країни, адже так вони зможуть повернути у свої команди легіонерів. Однак для київського клубу це не проблема. Війна в Україні особливо не вплинула на кадровий потенціал киян.
Можна навіть відзначити, що до команди повернулись два легіонери – Томаш Кендзьора та Беньямін Вербич.
Також розглядали варіант із проведенням поєдинків у Європі, якщо обидва клуби у цей момент перебуватимуть за межами України.
- Відзначимо, що сезон для Динамо розпочнеться 20 липня. У цей день кияни зіграють домашній матч кваліфікації Ліги чемпіонів проти турецького Фенербахче. Поєдинок прийме польський Лодзь, який добре відомий лідерам "біло-синіх" за виступами там зі збірною України.
- До сезону підопічні Мірчі Луческу готуються у Швейцарії.