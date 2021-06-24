Кристина Букса – Катерина Бондаренко 2:0 (6:1, 6:1)

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Испанка Букса за 48 минут разгромила опытную Бондаренко. В первом сете Букса оформила три брейка и выиграла партию.

Во втором сете испанке хватило двух побед на подаче Бондаренко, чтобы выиграть партию с идентичным счетом.

Ангелина Калинина – Анастасия Гасанова 2:1 (3:6, 6:1, 6:2)

В финал квалификации вышла Ангелина Калинина, которая дожала россиянку Гасанову за три сета.

В первом сете Ангелина трижды проиграла свою подачу, что позволило россиянке взять партию. Однако в двух следующих партия украинка сокрушила свою оппонентку.

Ангелина может в третий раз в карьере выйти в основную сетку Уимблдона.

Отметим, что в мужской сетке Украина не будет иметь представителей. Сергей Стаховский и Илья Марченко вылетели в квалификации. Украинки Марта Костюк и Элина Свитолина стартуют с первого круга.