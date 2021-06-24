Кристина Букса – Катерина Бондаренко 2:0 (6:1, 6:1)
Достойно внимания Стало известно, когда Ястремская вернется на корт после допинг-скандала
Испанка Букса за 48 минут разгромила опытную Бондаренко. В первом сете Букса оформила три брейка и выиграла партию.
Во втором сете испанке хватило двух побед на подаче Бондаренко, чтобы выиграть партию с идентичным счетом.
Ангелина Калинина – Анастасия Гасанова 2:1 (3:6, 6:1, 6:2)
В финал квалификации вышла Ангелина Калинина, которая дожала россиянку Гасанову за три сета.
В первом сете Ангелина трижды проиграла свою подачу, что позволило россиянке взять партию. Однако в двух следующих партия украинка сокрушила свою оппонентку.