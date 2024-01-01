Цуренко с победы начала новый сезон: результаты украинки на турнире в Окленде

Украинская теннисистка Леся Цуренко сыграла в первом матче в сезоне. Ей удалось победить победившую американку Сакию Викери.

На соревнованиях ASB Classic в Окленде украинка выступает в первый раз в карьере. Теннисистки не имели между собой очных встреч. Леся стартовала на соревнованиях в статусе третьей сеяной, американка должна была преодолеть отборочный этап, пишет 24 Канал.

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Сакия Викери (США, Q) – Леся Цуренко (Украина, 3) – 0:2 (5:7, 4:6)

Матч продолжался 1 час и 29 минут. Украинка совершила 4 двойные ошибки и использовала 4/9 брейкпойнтов.

Путевку в четвертьфинал Цуренко разыграет с четвертой ракеткой Франции Диан Парри. Матч состоится вечером вторника, 2 января.

Напомним, что Цуренко – одна из двух украинок в основе ASB Classic. Уже завтра, 2 января, на соревнованиях стартует Элина Свитолина. Она выйдет на корт против чемпионки Australian Open Каролин Возняцки.

Что известно о турнире