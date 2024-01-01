На змаганнях ASB Classic в Окленді українка виступає вперше в кар'єрі. Тенісистки не мали між собою очних зустрічей. Леся стартувала на змаганнях у статусі третьої сіяної, американка натомість мусила подолати відбірковий етап, пише 24 Канал.

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Сакія Вікері (США, Q) — Леся Цуренко (Україна, 3) — 0:2 (5:7, 4:6)

Матч тривав 1 годину і 29 хвилин. Українка зробила 4 подвійні помилки і використала 4/9 брейкпойнтів.

Путівку до чвертьфіналу Цуренко розіграє з четвертою ракеткою Франції Діан Паррі. Матч відбудеться ввечері вівторка, 2 січня.

Нагадаємо, що Цуренко – одна з двох українок в основі ASB Classic. Вже завтра, 2 січня, на змаганнях стартує Еліна Світоліна. Вона вийде на корт проти чемпіонки Australian Open Каролін Возняцкі.

Що відомо про турнір