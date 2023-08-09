8 августа Леся Цуренко должна была стартовать в основной сетке матчем против хорватки Петры Мартыч. Однако впоследствии стало известно о снятии украинки с поединка.

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Все те же травмы

Украинская теннисистка отказалась от встречи из-за травмы локтя, которая уже давно беспокоит Цуренко. Проблемы спровоцированы слишком тяжелыми мячами, которые используются в серии американских турниров (Wilson US Open).

К сожалению, борьба для Леси в основе турнира WTA 1000 так и не началась. Хотя Цуренко победно отборолась в квалификации в Монреале, обыграв Бьянку Фернандес из Канады и американку Элизабет Мандлик.

Место Леси в матче против Мартыча заняла испанка Кристина Букша. Однако та не стала большой угрозой для хорватской теннисистки, которая в двух сетах одолела Букшу – 6:0 и 6:4. Лишь четыре гейма за весь матч взяла испанская теннисистка.

В следующем рунде Мартыч встретится с "нейтральной" белорусской Ариной Сабаленко.