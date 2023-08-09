8 серпня Леся Цуренко повинна була стартувати в основній сітці матчем проти хорватки Петри Мартич. Однак згодом стало відомо про зняття українки з поєдинку.

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Все ті ж травми

Українська тенісистка відмовилась від зустрічі через травму ліктя, яка вже давно турбує Цуренко. Проблеми спровоковані занадто важкими м'ячами, які використовують у серії американських турнірів (Wilson US Open).

На жаль, боротьба для Лесі в основі турніру WTA 1000 так і не розпочалась. Хоча Цуренко переможно відборолась у кваліфікації у Монреалі, перегравши Б'янку Фернандес із Канади та американку Елізабет Мандлік.

Місце Лесі у матчі проти Мартич зайняла іспанка Крістіна Букша. Однак та не стала великою загрозою для хорватської тенісистки, яка у двох сетах здолала Букшу – 6:0 та 6:4. Лише чотири гейми за увесь матч взяла іспанська тенісистка.

У наступному рунді Мартич зустрінеться із "нейтральною" білорускою Аріною Сабалєнко.