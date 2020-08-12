Украинская теннисистка Леся Цуренко не смогла сыграть матч второго круга турнира в Праге. Причиной стала травма ребра, которая и раньше беспокоила девушку.

О таком решении Цуренко (№139 WTA) сообщает издание btu.org.ua.

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Отказ Цуренко

Украинская теннисистка стартовала с квалификации и одержала победы в четырех подряд поединках в столице Чехии. Теперь Лесю должен был ждать матч второго круга основной сетки против представительницы Румынии Ани Богдан (№92 WTA).

Причиной отказа стали проблемы со здоровьем. В течение прошлых поединков левое ребро также беспокоило Цуренко, но боль до сих пор не была настолько сильной, чтобы отказываться от поединков.

Теперь Цуренко вынуждена залечивать травму и готовиться к следующим турнирам. Украинка заявила, что будет ждать того, попадет ли она в основу на US Open, будет ли играть на турнире WTA 125k в столице Чехии.

В 1/4 финала соревнований румынка встретится с серьезной соперницей чешкой Плишковой.

Цуренко провела великолепный матч против первой ракетки России Екатерины Александровой. Украинка победила соперницу в двух сетах.

Добавим, что вчера, 11 августа, другая украинка Марта Костюк не смогла победить итальянку Джорджи в 1/8 финала.