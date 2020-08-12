Українська тенісистка Леся Цуренко не змогла зіграти матч другого кола турніру у Празі. Причиною стала травма ребра, яка і раніше турбувала дівчину.

Про таке рішення Цуренко (№139 WTA) повідомляє видання btu.org.ua.

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Відмова Цуренко

Українська тенісистка стартувала з кваліфікації та здобула перемоги у чотирьох поспіль поєдинках у столиці Чехії. Тепер на Лесю мав чекати матч другого кола основної сітки проти представниці Румунії Ані Богдан (№92 WTA).

Причиною відмови стали проблеми зі здоров'ям. Протягом минулих поєдинків ліве ребро також турбувало Цуренко, але біль до цього часу не був настільки сильним, щоб відмовлятись від поєдинків.

Тепер Цуренко змушена заліковувати травму та готуватись до наступних турнірів. Українка заявила, що буде чекати того, чи потрапить вона у основу на US Open, чи буде грати на турнірі WTA 125k у столиці Чехії.

В 1/4 фіналу змагань румунка зустрінеться серйозною суперницею чешкою Плішковою.

Цуренко провела чудовий матч проти першої ракетки Росії Єкатєріни Александрової. Українка перемогла суперницю у двох сетах.

Додамо, що вчора, 11 серпня, інша українка Марта Костюк не змогла перемогти італійку Джорджі в 1/8 фіналу.