Цуренко и Калинина впервые сыграют после Australian Open: кто в соперниках украинок в Абу-Даби

Двое украинских топ-теннисисток узнали своих соперниц на соревновании WTA500 в ОАЭ. Леся Цуренко и Ангелина Калинина будут андердогами в своих парах в первом круге.

В понедельник, 5 января, в Абу-Даби стартует престижный женский теннисный турнир категории WTA500. Участие в соревновании примут 28 теннисисток, пишет 24 канал.

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Возвращение Цуренко и Калининой

Среди них будут и двое украинок, которые проведут первый свой турнир после Australian Open. Речь о четвертой и пятой ракетках нашей страны Лесе Цуренко и Ангелине Калининой.

Первая в Мельбурне вышла в третий раунд, где уступила будущей победительнице Арине Сабаленко. В Абу-Даби Лесе снова придется противостоять представительнице страны-террористки.

С кем сыграют украинки

На этот раз ею будет вторая ракетка России Людмила Самсонова, которая идет 15-й в рейтинге WTA. Победа над россиянкой может вывести Цуренко на ее соотечественницу.

Ангелина Калинина наоборот разочаровала выступлениями на Australian Open, проиграв уже в первом раунде голландке Аранчи Рус. Теперь же уроженка Новой Каховки стартует в Абу-Даби против Паулы Бадоси.

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Испанка занимает аж 83 место в рейтинге WTA и третье – именно среди своих соотечественниц. Именно победительница этой пары будет играть в 1/8 финала против Цуренко или Самсоновой.

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Впрочем букмекеры считают именно Паулу фавориткой в дуэли с Ангелиной. На ее проход дальше выставлен коэффициент 1,47, тогда как успех Калининой оценивается в 2,69. Цуренко также не является фавориткой в бою с россиянкой.

На проход Леси можно поставить за 2,30, тогда как на вылет – за 1,62. Оба матча с участием наших теннисисток состоятся во вторник, 6 февраля, не раньше 9 утра по киевскому времени.

Что касается чемпионства в Абу-Даби, то коэффициент на Цуренко составляет 50,00, а на Калинину – 80,00. Главными же фаворитками соревнования являются Елена Рыбакина (3,50), Барбора Крейчикова (7,00) и Онс Жабер (8,00)

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