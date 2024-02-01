Даяна Ястремская (Украина) – Донна Векич (Хорватия) 0:2 (1:6, 1:6)

Даяна Ястремская стартовала на турнире в Линце с непростой победы над россиянкой Эрикой Андреевой. Во втором круге украинке досталась в соперницы хорватка Донна Векич, пишет 24 Канал.

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Ястремская уступила третьей сеяной на турнире

Даяна проводила матч на фоне большой усталости. Очевидно, что феерическое выступление на Australian Open и победа над Андреевой забрали много моральных и физических сил. Также сказался тяжелый перелет из Австралии в Австрию. Одесситка выглядела истощенной во время матча с Векич.

В первом сете Даяна выиграла лишь первый гейм, отдав шесть следующих. После этого Ястремская взяла паузу. Однако это не помогло нашей теннисистке. Вторая партия прошла при полном преимуществе Векич и завершилась со счетом 6:1 в ее пользу.

Отметим, что матч длился всего один час и шесть минут. К сожалению, Даяна Ястремская завершила выступление на турнире, выбыв после второго круга.

Добавим, что Ястремская потерпела третье подряд поражение в шести очных поединках против Донны Векич. В четвертьфинале хорватская теннисистка сыграет против француженки Клары Бюрель.