Украинский вратарь Андрей Лунин делал все, что мог в последнем матче сезона в Сегунде. Он совершил два классных сейва, но пропустил дважды и потерпел минимальное поражение.

В последнем 42 туре сезона в Сегунде "Овьедо" Лунина проиграло на выезде "Эльче", пишет 24 канал.

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Классная игра украинца

Команда украинца еще до матча гарантировала себе сохранение прописки во второй по силе лиге Испании. Весь матч у гостей провел вратарь Андрей Лунин.

На 24-й минуте "Эльче" открыл счет встречи. Санчес мастерски обыграл защитника и отдал передачу в центр вратарской, где передачу уже ожидал Жонатас и точно пробил на Лунина – 1:0.

Еще в первой 45-минутке "Овьедо" сравнял счет. На 40-й минуте удачно передачу с фланга замкнул Гонсалес – 1:1.

Победный гол во встрече был забит аж на 81-й минуте. Милья классно замкнул головой фланговую подачу и пробил точно в угол ворот – украинский голкипер не сумел дотянуться до мяча – 2:1.

Несмотря на два пропущенных гола, украинец сыграл отлично, сделал два суперсэйва и получил оценку 7.5 от портала Sofascore.

В январе 2020 года на правах аренды Лунин перешел в "Овьедо", который выступает в испанской Сегунде. Срок аренды рассчитан до конца сезона. Контракт футболиста принадлежит мадридскому "Реалу".

С "Овьедо" Лунин попрощался поражением, но в целом, проведя за команду шесть сухих матчей, помог команде спастись.

Добавим, что в этом матче "Эльче" активно атаковал и выполнил девять ударов в створ ворот Лунина. Оно и понятно, команда билась за право попасть в переходной плей-офф (за место в Примере) и задачу выполнила.

Обзор матча Эльче – Овьедо