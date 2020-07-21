Cуперсейви Луніна не врятували "Ов'єдо" від поразки: відео
Український воротар Андрій Лунін робив все, що міг у останньому матчі сезону у Сегунді. Він здійснив два класних сейви, але пропустив двічі та зазнав мінімальної поразки.
У останньому 42 турі сезону у Сегунді "Ов'єдо" Луніна програв на виїзді "Ельче", пише 24 канал.
Читайте також: Феєрична гра Луніна врятувала "Ов'єдо" від вильоту у нижчий дивізіон: відео
Класна гра українця
Команда українця ще до матчу гарантувала собі збереження прописки у другій за силою лізі Іспанії. Весь матч у гостей провів воротар Андрій Лунін.
На 24-й хвилині "Ельче" відкрив рахунок зустрічі. Санчес майстерно обіграв захисника та віддав передачу у центр воротарського майданчика, де на передачу вже очікував Жонатас та влучно пробив у володіння Луніна – 1:0.
Ще у першій 45-хвилинці "Ов'єдо" зрівняв рахунок. На 40-й хвилині вдало передачу з флангу замкнув Гонсалес – 1:1.
Переможний гол у зустрічі був забитий аж на 81-й хвилині. Мілья класно замкнув головою флангову подачу та пробив точно у кут воріт – український голкіпер не зумів дотягнутись до м'яча – 2:1.
Попри два пропущених голи, українець зіграв відмінно, зробив два суперсейви і отримав оцінку 7.5 від порталу Sofascore.
Додамо, що у цьому матчі "Ельче" активно атакував та виконав дев'ять ударів в ствір воріт Луніна. Воно і зрозуміло, команда билася за право потрапити в перехідній плей-офф (за місце в Прімері) і завдання виконала.
Огляд матчу Ельче – Ов'єдо