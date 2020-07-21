Український воротар Андрій Лунін робив все, що міг у останньому матчі сезону у Сегунді. Він здійснив два класних сейви, але пропустив двічі та зазнав мінімальної поразки.

У останньому 42 турі сезону у Сегунді "Ов'єдо" Луніна програв на виїзді "Ельче", пише 24 канал.

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Класна гра українця

Команда українця ще до матчу гарантувала собі збереження прописки у другій за силою лізі Іспанії. Весь матч у гостей провів воротар Андрій Лунін.

На 24-й хвилині "Ельче" відкрив рахунок зустрічі. Санчес майстерно обіграв захисника та віддав передачу у центр воротарського майданчика, де на передачу вже очікував Жонатас та влучно пробив у володіння Луніна – 1:0.

Ще у першій 45-хвилинці "Ов'єдо" зрівняв рахунок. На 40-й хвилині вдало передачу з флангу замкнув Гонсалес – 1:1.

Переможний гол у зустрічі був забитий аж на 81-й хвилині. Мілья класно замкнув головою флангову подачу та пробив точно у кут воріт – український голкіпер не зумів дотягнутись до м'яча – 2:1.

Попри два пропущених голи, українець зіграв відмінно, зробив два суперсейви і отримав оцінку 7.5 від порталу Sofascore.

У січні 2020 року на правах оренди Лунін перейшов у "Ов'єдо", який виступає в іспанській Сегунді. Термін оренди розрахований до кінця сезону. Контракт футболіста належить мадридському "Реалу".

З "Ов'єдо" Лунін попрощався поразкою, але в цілому, провівши за команду шість сухих матчів, допоміг команді врятуватися.

Додамо, що у цьому матчі "Ельче" активно атакував та виконав дев'ять ударів в ствір воріт Луніна. Воно і зрозуміло, команда билася за право потрапити в перехідній плей-офф (за місце в Прімері) і завдання виконала.

Огляд матчу Ельче – Ов'єдо