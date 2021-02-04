Київське Динамо у Туреччині провело черговий контрольний поєдинок. У четвер, 4 лютого, Динамо зустрілося з ЦСКА 1948 Софія і зіграло в результативну нічию.

Джерело: 24 канал

ЦСКА 1948 Софія – Динамо 2:2

Голи: Топузов, 46, Бастунов, 82 – Циганков, 30, Де Пена, 62 (п)

Нереалізований пенальті: Буяльський, 42 (Динамо)

До речі Лідер Динамо де Пена отримав пропозицію із США

Динамо відкрило рахунок на 30-й хвилині. Віктор Циганков скористався помилкою голкіпера клубу із Софії, який покинув ворота.

Віктор обіграв голкіпера та не дозволив захисникам завадити пробити у порожні ворота.

Під завісу першого тайму Динамо могло подвоїти перевагу. "Біло-сині" заробили пенальті, але удар з позначки не зміг реалізувати Віталій Буяльський.

Відразу по перерві футболісти ЦСКА відігралися. Томаш Кендзьора у власному штрафному не зміг перервати навіс суперника. Як наслідок Топузов з близької відстані прошив Бущана.

Паритет у матчі тримався до 62-ї хвилини, коли Де Пена реалізував другий пенальті у грі.

На 82-й хвилині болгари відігралися після того, як "обрізався" футболіст Динамо. Ангел Бастунов вийшов на ударну позицію та потужно пробив. Бущан практично відбив удар, але м'яч залетів у ворота.

У підсумку – нічия 2:2.

ЦСКА 1948 Софія – Динамо відео повного матчу

Динамо залишилося зіграти у Туреччині ще два контрольні матчі:

Динамо – Шкендія (7 лютого, 16:00)

Динамо – БАТЕ (8 лютого, 10:00)

Перший офіційний матч у 2021 році Динамо зіграє 13-го лютого проти Олімпіка в чемпіонаті України. 18 лютого Динамо зустрінеться з Брюгге в 1/16 фіналу Ліги Європи.