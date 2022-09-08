Победа на классе: Арсенал с Зинченко обыграл Цюрих в Лиге Европы

Лондонский Арсенал с победы над Цюрихом стартовал в групповом раунде Лиги Европы. Александр Зинченко помог "канонирам" удержать победный счет.

Зинченко вышел на смену

Александр Зинченко начал поединок со скамейки запасных Арсенала. Левый защитник появился на футбольном поле на 69-й минуте, когда счет во встрече был уже 1:2 в пользу "канониров". Зинченко дебютировал в новой команде в еврокубках, сообщает 24 канал.

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Ход поединка

Английский клуб первым размочил нули на табло. На 16-й минуте голом отличился Маркиньос. Цюрих ответил голом в раздевалку. Первая часть встречи окончилась мировой 1:1.

На 62-й минуте команда Микеля Артеты вторично повела в счете благодаря точному удару Нкетиа. Арсенал выгрызает три очка на поле Цюриха – 1:2.

Лондонцы начинают путь в групповом раунде Лиги Европы по сложной победе. "Канониры" уже после первого тура единолично возглавили группу "А".

В параллельном матче ПСВ расписал мировую с Буде/Глимтом 1:1.