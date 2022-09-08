Зінченко вийшов на заміну

Олександр Зінченко розпочав поєдинок із лави запасних Арсенала. Лівий захисник з'явився на футбольному полі на 69-й хвилині, коли рахунок у зустрічі був вже 1:2 на користь "канонірів". Зінченко дебютував у новій команді у єврокубках, повідомляє 24 канал.

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Хід поєдинку

Англійський клуб першим розмочив нулі на табло. На 16-й хвилині голом відзначився Маркіньйос. Цюрих відповів голом у роздягальню. Перша частина зустрічі закінчилась мировою 1:1.

На 62-й хвилині команда Мікеля Артети вдруге повела у рахунку завдяки точному удару Нкетіа. Арсенал вигризає три очки на полі Цюриха – 1:2.

Лондонці розпочинають шлях у груповому раунді Ліги Європи зі складної перемоги. "Каноніри" вже після першого туру одноосібно очолили групу "А".

До слова. У паралельному матчі ПСВ розписав мирову з Буде/Глімтом 1:1.