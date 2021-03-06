Цитаишвили получил серьезную травму и пропустит два месяца: видео
Арендованный у Динамо полузащитник Ворсклы Георгий Цитаишвили получил травму в матче 17-го тура УПЛ с Мариуполем (1:0).
Источник:ФК Ворскла
20-летний украинец вышел на замену на 67-й минуте, а на 84-й вместо него вышел Брэдли де Нойер. Медицинский штаб полтавчан провел обследование повреждения и сообщил, что в вингера диагностировали перелом пятой плюсневой кости левой ноги. Гио пропустит около двух месяцев.
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Причиной этому послужил жесткий подкат Вячеслава Танковского против Цитаишвили, за который игрок Мариуполя получил вторую желтую карточку и оставил азовский клуб вдевятером.
Смотрите видео момента на 4:06
- В текущем сезоне в футболке Ворсклы 20-летний Цитаишвили сыграл 4 матча и забил 1 гол.
- За полтавскую команду Георгий выступает на правах аренды, а права на футболиста принадлежат киевскому Динамо.
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