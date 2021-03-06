Орендований у Динамо півзахисник Ворскли Георгій Цітаішвілі отримав травму в матчі 17-го туру УПЛ з Маріуполем (1:0).

20-річний українець вийшов на заміну на 67-й хвилині, а на 84-й замість нього вийшов Бредлі де Ноєр. Медичний штаб полтавчан провів обстеження пошкодження і повідомив, що в вінгера діагностували перелом п'ятої плеснової кістки лівої ноги. Гіо пропустить близько двох місяців.

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Причиною цьому послужив жорсткий підкат В'ячеслава Танковського проти Цітаішвілі, за який гравець Маріуполя отримав другу жовту картку і залишив азовський клуб удев'ятьох.

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