В мае в Саудовской Аравии состоится бой между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в самом престижном дивизионе.

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Чжан Чжилей о поединке Усик – Фьюри

Своими ожиданиями от поединка поделился известный китайский боксер Чжан Чжилей. По его словам, бой должен пройти всю запланированную дистанцию в 12 раундов.

"Я выберу Тайсона Фьюри, но я думаю, что Александра Усика трудно нокаутировать, потому что он слишком резкий, быстрый и хитрый. Но я верю, что Тайсон в конце концов одержит победу.

Шансы Усика на победу по очкам? Это возможно, но они незначительны", – сказал Чжилей.

Важно. Усик и Фьюри должны были провести объединительный поединок 17 февраля, но он уже второй раз был перенесен из-за травмы Тайсона. Бой перенесли на 18 мая.