У травні в Саудівській Аравії відбудеться бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі. Переможець стане абсолютним чемпіоном світу в найпрестижнішому дивізіоні.

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Чжан Чжилей про поєдинок Усик – Ф'юрі

Своїми очікуваннями від поєдинку поділився відомий китайський боксер Чжан Чжилей. За його словами, бій має пройти всю заплановану дистанцію у 12 раундів.

"Я оберу Тайсона Ф’юрі, але я думаю, що Олександра Усика важко нокаутувати, тому що він надто різкий, швидкий та хитрий. Але я вірю, що Тайсон зрештою здобуде перемогу.

Шанси Усика на перемогу за очками? Це можливо, але вони незначні", – сказав Чжилей.

Важливо. Усик та Ф'юрі мали провести об'єднавчий поєдинок 17 лютого, але його вже вдруге було перенесено через травму Тайсона. Бій перенесли на 18 травня.