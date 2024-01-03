Рекрутинг проводять і на окупованих територіях. За участь у війні проти України обіцяють по 220 тисяч рублів на місяць. Щоправда, для більшості новобранців перший же бій є квитком в один кінець.
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Вмирати за Москву заманюють "страховими виплатами"
Про те, що путінська партія тепер має власну приватну армію, розповіли в ГУР. Зауважили, що йдеться про так звану "ПВК "Еспаньола".
До речі, це терористичне формування раніше перебувало у структурі так званого батальйону "Восток" як добровольчий підрозділ російських футбольних хуліганів.
З 2023 року "Еспаньолу" отримали у розпорядження партійці російського диктатора. Терористичний підрозділ проголосив статус так званої приватної військової компанії. Далі на гроші з "Єдіной Россії" розпочався й триває активний рекрутинг.
До "ПВК "Еспаньола" беруть так званих футбольних "ультрас", російських радикалів усіх мастей, зокрема, симпатиків нацистської ідеології, а також пересічних цивільних осіб із зубожілих "суб'єктів" Росії та тимчасово окупованих територій України. Останніх використовують у "м'ясних" штурмах для створення статусу "бойового підрозділу",
– зазначили в ГУР.
Додали, що пунктах рекрутингу до "Еспаньйоли", які вже діють на окупованих територіях, добровольцям за безпосередню участь у бойових діях проти України обіцяють по 220 тисяч рублів на місяць. Контракт ― щонайменше на пів року.
️ Вмирати за Москву також заманюють "страховими виплатами":
- 1 мільйон рублів ― легке поранення;
- 2 мільйони рублів ― поранення середньої тяжкості;
- 3 мільйони рублів ― важке поранення;
- 5 мільйонів рублів ― смерть.
️Утім, фінансова мотивація слугує лише обгорткою. Для більшості новобранців перший же бій є квитком в один кінець. Загиблих та важкопоранених з-поміж рекрутованого "гарматного м'яса" росіяни не вивозять з поля бою, оформлюють "зниклими безвісти", щоб не платити родичам рублів за посланого Москвою на смерть годувальника,
– підкреслили в ГУР.