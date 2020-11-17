В сборной Украины – вспышка коронавируса. Чуть ли не каждый день у игроков выявляют положительные тесты. Хотя некоторые игроки не имеют никаких симптомов. Среди таковых и защитник Эдуард Соболь.

О положительном тесте на коронавирус у Соболя стало известно в понедельник, 16 ноября. А уже на вторник, 17 ноября, у нашей команды запланирован матч против сборной Швейцарии.

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"Эта ситуация стала для меня шоком. Чувствую себя, как и вчера, как и неделю назад. Что дальше? Не знаю. Я пока на самоизоляции в гостиничном номере. Сейчас решают, как мне лучше добраться до Бельгии. Там я, скорее всего, сдам еще один тест, и уже по его результатам будет понятно, что меня ждет", – рассказал Соболь в комментарии "Команда1".

Соболь стал не единственным игроком сборной Украины, у кого оказались положительные тесты на коронавирус. Некоторые игроки не смогли прибыть в расположение команды еще перед началом сбора.



Уже после матча с Польшей, который состоялся 11 ноября, положительные тесты на коронавирус сдали Андрей Ярмоленко, Виктор Цыганков, Виктор Коваленко и Сергей Сидорчук. Поэтому в сборную вызвали Сергея Булецу, Александра Назаренко и Георгия Судакова.



16 ноября, после матча с Германией, положительные тесты уже были у Эдуарда Соболя, Евгения Макаренко и Дмитрия Резника. 17 ноября, в день матча против Швейцарии, стало известно о положительных тестах у Руслана Малиновского, Сергея Кривцова и Жуниора Мораеса. При этом двое последних за месяц до того уже были инфицированы коронавирусом, отбыли самоизоляцию и в их организме должны были быть антитела.

О матче против Швейцарии

Игра против сборной Швейцарии будет ключевой для сборной Украины. Ведь именно эти две сборные и будут определять, какая команда вылетит из элитного дивизиона Лиги наций. Матч состоится в Люцерне. И на эту игру тренерский штаб сборной Украины сможет рассчитывать на ограниченное количество игроков.

"У нас есть ребята, которые могут заменить выбывших. В положительный результат для нашей команды верил всегда. Тренерский штаб рассказал план на игру, который коллектив постарается воплотить в жизнь. Сил нашим ребятам хватит. График матчей непростой, но все, в принципе, находятся в одинаковых условиях. Играть всегда интереснее, чем тренироваться", – заявил Соболь.