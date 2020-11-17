Чувствую себя, как и вчера, как и неделю назад, – игрок сборной Соболь о коронавирусе
В сборной Украины – вспышка коронавируса. Чуть ли не каждый день у игроков выявляют положительные тесты. Хотя некоторые игроки не имеют никаких симптомов. Среди таковых и защитник Эдуард Соболь.
О положительном тесте на коронавирус у Соболя стало известно в понедельник, 16 ноября. А уже на вторник, 17 ноября, у нашей команды запланирован матч против сборной Швейцарии.
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"Эта ситуация стала для меня шоком. Чувствую себя, как и вчера, как и неделю назад. Что дальше? Не знаю. Я пока на самоизоляции в гостиничном номере. Сейчас решают, как мне лучше добраться до Бельгии. Там я, скорее всего, сдам еще один тест, и уже по его результатам будет понятно, что меня ждет", – рассказал Соболь в комментарии "Команда1".
О матче против Швейцарии
Игра против сборной Швейцарии будет ключевой для сборной Украины. Ведь именно эти две сборные и будут определять, какая команда вылетит из элитного дивизиона Лиги наций. Матч состоится в Люцерне. И на эту игру тренерский штаб сборной Украины сможет рассчитывать на ограниченное количество игроков.
"У нас есть ребята, которые могут заменить выбывших. В положительный результат для нашей команды верил всегда. Тренерский штаб рассказал план на игру, который коллектив постарается воплотить в жизнь. Сил нашим ребятам хватит. График матчей непростой, но все, в принципе, находятся в одинаковых условиях. Играть всегда интереснее, чем тренироваться", – заявил Соболь.
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