Відчуваю себе, як і вчора, як і тиждень тому, – гравець збірної Соболь про коронавірус
У збірній України – спалах коронавірусу. Мало не кожен день у гравців виявляють позитивні тести. Хоча деякі гравці не мають жодних симптомів. Серед таких і захисник Едуард Соболь.
Про позитивний тест на коронавірус у Соболя стало відомо у понеділок, 16 листопада. А вже на вівторок, 17 листопада, в нашої команди запланований матч проти збірної Швейцарії.
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"Ця ситуація стала для мене шоком. Відчуваю себе, як і вчора, як і тиждень тому. Що далі? Не знаю. Я поки на самоізоляції в готельному номері. Зараз вирішують, як мені краще дістатися до Бельгії. Там я, швидше за все, здам ще один тест, і вже за його результатами буде зрозуміло, що мене чекає", – розповів Соболь в коментарі "Команда1".
Про матч проти Швейцарії
Гра проти збірної Швейцарії буде ключовою для збірної України. Адже саме ці дві збірні і визначатимуть, яка команда вилетить з елітного дивізіону Ліги націй. Матч відбудеться в Люцерні. І на цю гру тренерський штаб збірної України зможе розраховувати на обмежену кількість гравців.
"У нас є хлопці, які можуть замінити вибулих. В позитивний результат для нашої команди вірив завжди. Тренерський штаб розповів план на гру, який колектив постарається втілити в життя. Сил нашим хлопцям вистачить. Графік матчів непростий, але всі, в принципі, перебувають в однакових умовах. Грати завжди цікавіше, ніж тренуватися", – заявив Соболь.
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