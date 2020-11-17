У збірній України – спалах коронавірусу. Мало не кожен день у гравців виявляють позитивні тести. Хоча деякі гравці не мають жодних симптомів. Серед таких і захисник Едуард Соболь.

Про позитивний тест на коронавірус у Соболя стало відомо у понеділок, 16 листопада. А вже на вівторок, 17 листопада, в нашої команди запланований матч проти збірної Швейцарії.

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"Ця ситуація стала для мене шоком. Відчуваю себе, як і вчора, як і тиждень тому. Що далі? Не знаю. Я поки на самоізоляції в готельному номері. Зараз вирішують, як мені краще дістатися до Бельгії. Там я, швидше за все, здам ще один тест, і вже за його результатами буде зрозуміло, що мене чекає", – розповів Соболь в коментарі "Команда1".

Соболь став не єдиним гравцем збірної України, в кого виявилися позитивні тести на коронавірус. Деякі гравці не змогли прибути до розташування команди ще перед початком збору.



Вже після матчу з Польщею, який відбувся 11 листопада, позитивні тести на коронавірус здали Андрій Ярмоленко, Віктор Циганков, Віктор Коваленко та Сергій Сидорчук. Тож до збірної викликали Сергія Булецу, Олександра Назаренка та Георгія Судакова.



16 листопада, після матчу з Німеччиною, позитивні тести вже були в Едуарда Соболя, Євгена Макаренка та Дмитра Різника. 17 листопада, в день матчу проти Швейцарії, стало відомо про позитивні тести в Руслана Маліновського, Сергія Кривцова та Жуніора Мораеса. При цьому що двоє останніх за місяць до того вже були інфіковані на коронавірус, відбули самоізоляцію і в їх організмі мали б бути антитіла.

Про матч проти Швейцарії

Гра проти збірної Швейцарії буде ключовою для збірної України. Адже саме ці дві збірні і визначатимуть, яка команда вилетить з елітного дивізіону Ліги націй. Матч відбудеться в Люцерні. І на цю гру тренерський штаб збірної України зможе розраховувати на обмежену кількість гравців.

"У нас є хлопці, які можуть замінити вибулих. В позитивний результат для нашої команди вірив завжди. Тренерський штаб розповів план на гру, який колектив постарається втілити в життя. Сил нашим хлопцям вистачить. Графік матчів непростий, але всі, в принципі, перебувають в однакових умовах. Грати завжди цікавіше, ніж тренуватися", – заявив Соболь.