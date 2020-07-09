Чуть не поседела: реакция девушки футболиста "Динамо", забившего решающий пенальти
Девушка защитника "Динамо" Артема Шабанова эмоционально отреагировала на решающий пенальти в его исполнении, который принес киевлянам победу над "Ворсклой" в финале Кубка Украины.
Когда мяч оказался в сетке ворот полтавчан, любимая динамовца тихо сказала: "Молодец". Своими переживаниями девушка поделилась в сторис Instagram.
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При этом в подписи к кадру с победным пенальти Артема Шабанова Юлиана указала: "Это был очень напряженный матч. Обе команды – молодцы... Мне кажется, я чуть не поседела от волнения".
Динамо – Ворскла: главное
- В матче финала Кубка Украины "Динамо" с трудом обыграло "Ворсклу". Основное время завершилось со счетом 1:1, а киевляне оказались сильнее в серии пенальти. Решающий удар на счету Артема Шабанова.
- Для "Динамо" это 12-й в истории клуба трофей Кубка Украины. Последний до этого момента Кубок команда выиграла в 2015 году.
- "Ворскла" принимала участие во втором в своей истории финале. В 2009 году команда выиграла в поединке с "Шахтером".