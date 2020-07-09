Девушка защитника "Динамо" Артема Шабанова эмоционально отреагировала на решающий пенальти в его исполнении, который принес киевлянам победу над "Ворсклой" в финале Кубка Украины.

Когда мяч оказался в сетке ворот полтавчан, любимая динамовца тихо сказала: "Молодец". Своими переживаниями девушка поделилась в сторис Instagram.

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При этом в подписи к кадру с победным пенальти Артема Шабанова Юлиана указала: "Это был очень напряженный матч. Обе команды – молодцы... Мне кажется, я чуть не поседела от волнения".

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