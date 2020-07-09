Дівчина захисника "Динамо" Артема Шабанова емоційно відреагував на вирішальний пенальті в його виконанні, який приніс киянам перемогу над "Ворсклою" в фіналі Кубка України.

Коли м'яч опинився в сітці воріт полтавчан, кохана динамівця тихо промовила: "Молодець". Своїми переживаннями дівчина поділилася у сторіс Instagram.

Як це було: "Динамо" у божевільній серії пенальті здобуло Кубок України: відео

При цьому в підписі до кадру з переможним пенальті Артема Шабанова Юліанна вказала: "Це був дуже напружений матч. Обидві команди – молодці... Мені здається, я ледь не посивіла від хвилювання".

Динамо – Ворскла: головне