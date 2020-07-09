Ледь не посивіла: реакція дівчини футболіста "Динамо", який забив вирішальний пенальті
Дівчина захисника "Динамо" Артема Шабанова емоційно відреагував на вирішальний пенальті в його виконанні, який приніс киянам перемогу над "Ворсклою" в фіналі Кубка України.
Коли м'яч опинився в сітці воріт полтавчан, кохана динамівця тихо промовила: "Молодець". Своїми переживаннями дівчина поділилася у сторіс Instagram.
Як це було: "Динамо" у божевільній серії пенальті здобуло Кубок України: відео
При цьому в підписі до кадру з переможним пенальті Артема Шабанова Юліанна вказала: "Це був дуже напружений матч. Обидві команди – молодці... Мені здається, я ледь не посивіла від хвилювання".
Динамо – Ворскла: головне
- У матчі фіналу Кубка України "Динамо" насилу обіграло "Ворсклу". Основний час завершився з рахунком 1:1, а кияни виявилися сильнішими в серії пенальті. Вирішальний удар на рахунку Артема Шабанова.
- Для "Динамо" це 12-й в історії клубу трофей Кубка України. Останній до цього моменту Кубок команда виграла в 2015 році.
- "Ворскла" приймала участь у другому в своїй історії фіналі. У 2009 році команда виграла в поєдинку з "Шахтарем".