В прошлом году украинский полусредневес Карен Чухаджян дебютировал в США – в поединке с местной восходящей суперзвездой Джароном Эннисом он боролся за звание "временного" чемпиона IBF.

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Чухаджян заявил о желании победить Кроуфорда

Тот бой завершился победой нокаутера Энниса по очкам, что было довольно неожиданно – начиная с 2017 года Джарон не позволял соперникам продержаться до финального гонга.

Чухаджян рассказал, с какими еще боксерами хотел бы встретиться в ринге. Среди них он выделил абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе Теренса Кроуфорда.

"Я бы с Кроуфордом хотел побоксировать. И не потому, что с ним можно денег заработать. А просто потому, что он сейчас, по моему мнению, лучший. И я бы очень хотел с ним отбоксировать, чтобы посмотреть, как это. Хотел бы попробовать...

Ну... Почему попробовать? Надо верить в себя. Хотел бы победить Кроуфорда. Это было бы просто... Не знаю. Ракета! Космос! Побеждаешь Кроуфорда – и все! Можно после такого завершать карьеру", - сказал Чухаджян.

17 мая в Гамбурге Чухаджян встретится с англичанином Гари Скарффом в отборочном поединке по версии IBF. Победа позволит Карену претендовать на полноценный чемпионский пояс. А еще даст возможность встретиться с Эннисом в поединке-реванше.