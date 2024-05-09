Минулого року український напівсередньваговик Карен Чухаджян дебютував в США – в поєдинку з місцевою висхідною суперзіркою Джароном Еннісом він боровся за звання "тимчасового" чемпіона IBF.

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Чухаджян заявив про бажання перемогти Кроуфорда

Той бій завершився перемогою нокаутера Енніса за очками, що було досить несподівано – починаючи з 2017 року Джарон не дозволяв суперникам протриматися до фінального гонгу.

Чухаджян розповів, з якими ще боксерами хотів би зустрітися в ринзі. Серед них він виділив абсолютного чемпіона світу в напівсередній вазі Теренса Кроуфорда.

"Я б з Кроуфордом хотів побоксувати. І не тому, що з ним можна грошей заробити. А просто тому, що він зараз, на мою думку, найкращий. І я б дуже хотів з ним відбоксувати, щоб подивитися, як це. Хотів би спробувати...

Ну... Чому спробувати?.. Треба вірити в себе. Хотів би перемогти Кроуфорда. Це було б просто... Не знаю... Ракета! Космос! Перемагаєш Кроуфорда – і все! Можна після такого завершувати кар’єру", – сказав Чухаджян.

17 травня в Гамбурзі Чухаджян зустрінеться з англійцем Гарі Скарффом у відбірковому поєдинку за версією IBF. Перемога дозволить Карену претендувати на повноцінний чемпіонський пояс. А ще дасть можливість зустрітися з Еннісом в поєдинку-реванші.