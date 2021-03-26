Ровненский Верес 26 марта в 18 туре Первой лиги Украины сыграл против Прикарпатья. Нападающий Михаил Сергийчук вырвал победу для команды Юрия Вирта.

Идеальный штрафной

Верес подошел к этому матчу в статусе фаворита. Прикарпатье – один из аутсайдеров второго дивизиона Украины, а команда Юрия Вирта идет второй.

Примечательно Украинский защитник забил гол невероятным ударом в касание в дальний угол ворот: видео

В течение всего первого тайма преимуществом владели гости из Ровно, но упрямые хозяева сумели довести первую часть встречи до "сухого" счета. Лишь на 55-й минуте Вересу удалось открыть счет на табло.

Ровненские футболисты получили право на перспективный штрафной, который взялся выполнять нападающий Михаил Сергийчук и не прогадал. С такой позиции обычно выполняют подачу, но бывший игрок Карпат решил нанести прямой удар и поймал голкипера Прикарпатья с поличным.

У Сергийчука получился классный удар под перекладину, мяч полетел прямо возле дальней стойки. Вратарь хозяев не сумел дотянуться до такого идеального выстрела – 0:1.

Гол Михаила позволил Вересу праздновать минимальную победу против Прикарпатья. Для него этот результативный удар стал четвертым в 12 матчах за ровненчан в этом сезоне.

Прикарпатье – Верес полный матч (гол Сергийчука с 1:12:32)