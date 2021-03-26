Рівненський Верес 26 березня у 18 турі Першої ліги України зіграв проти Прикарпаття. Нападник Михайло Сергійчук вирвав перемогу для команди Юрія Вірта.

Ідеальний штрафний

Верес підійшов до цього матчу у статусі фаворита. Прикарпаття – один з аутсайдерів другого дивізіону України, а команда Юрія Вірта йде другою.

Варте уваги Український захисник забив гол неймовірним ударом в дотик в дальній кут воріт: відео

Протягом всього першого тайму перевагою володіли гості з Рівного, але непоступливі господарі зуміли довести першу частину зустрічі до "сухого" рахунку. Лише на 55-й хвилині Вересу вдалось відкрити рахунок на табло.

Рівненські футболісти отримали право на перспективний штрафний, який взявся виконувати нападник Михайло Сергійчук та не прогадав. З такої позиції зазвичай виконують подачу, але колишній гравець Карпат вирішив завдати прямого удару та зловив голкіпера Прикарпаття на гарячому.

Сергійчуку вдався класний удар під поперечину, м'яч полетів прямо біля дальньої стійки. Воротар господарів не зумів дотягнутись до такого ідеального пострілу – 0:1.

Гол Михайла дозволив Вересу святкувати мінімальну перемогу проти Прикарпаття. Для нього цей результативний удар став четвертим у 12 матчах за рівнян у цьому сезоні.

Прикарпаття – Верес повний матч (гол Сергійчука з 1:12:32)