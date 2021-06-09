Три варианта для Вереса

Новичок УПЛ Верес заявил целых три арены для выступлений в следующем сезоне 2021/2022. В список включен и недостроенный стадион в Киеве.

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Основным домашним стадионом будет луцкий "Авангард". В качестве резервных арен ровненский клуб заявил Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича, который принимал полуфинал и финал Кубка Украины.

Также в списке включен стадион "Авангард" в Ровно, где до сих пор продолжается реконструкция. Руководство ровненчан верит, что стадион в Киеве будет достроен до начала 2022 года.