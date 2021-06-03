В сезоне 2021/2022 в УПЛ будут выступать 16 клубов. Они сыграют в два круга, затем будет 30 туров. 18 туров сыграют в 2021 году, а еще 12 туров – в 2022 году.

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Стартует УПЛ 25 июля. Это базовая дата первого тура. Хотя для него предусмотрено резервный день 20 июля.

Стоит отметить, что на 24 июля запланирован матч за Суперкубок Украины, в котором сыграют киевское Динамо и донецкий Шахтер. Матч состоится на НСК "Олимпийский" в Киеве. Именно этот матч является началом нового футбольного сезона в Украине. Несмотря на участие Динамо и Шахтера в этом матче, их матчи в первом туре УПЛ могут перенести на другую дату.

Последний тур в 2021 году запланирован на 11 декабря. Это будет 18-й тур.

30-й тур запланирован на 21 мая 2022 года. Тогда чемпионат официально будет закончено.

Перед тем 11 мая 2022 года состоится финал Кубка Украины.

Дата жеребьевки календаря УПЛ будет определена в ближайшее время.