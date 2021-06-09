Три варіанти для Вереса

Новачок УПЛ Верес заявив аж три арени для виступів у наступному сезоні-2021/2022. У список включений і недобудований стадіон у Рівному.

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Основним домашнім стадіоном буде луцький "Авангард". У якості резервних арен рівненський клуб заявив Тернопільський міський стадіон імені Романа Шухевича, який приймав півфінал та фінал Кубка України.

Також у списку включений стадіон "Авангард" у Рівному, де ще досі триває реконструкція. Керівництво рівнян вірить, що стадіон у Рівному буде добудований до початку 2022 року.