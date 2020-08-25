Донецький "Шахтар" і київське "Динамо" 25-го серпня розіграють черговий Суперкубок України. Спорт 24 пропонує пройти тест, щоб освіжити знання про Суперкубок України.

За всю історію проведення Суперкубка України переможці тільки чемпіонату України вигравали його 6 разів, власники "золотого дубля" – 5 разів, фіналісти Кубка – 3 рази, володарі Кубка і срібні призери чемпіонату – по 2 рази. Про це пише 24 канал.

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Чинним чемпіоном є саме київське "Динамо". Торік кияни в Одесі перемогли "Шахтар" з рахунком 2:1.

"Гірники" відкрили рахунок у першому таймі завдяки голу Алана Патріка. "Динамо" відповіло точними ударами Бурди та Гармаша під завісу матчу.

Цього року інтригу підігріває Мірча Луческу. Колишній наставник "Шахтаря", який віддав донецькому клубу 12 років, очолив "Динамо". Для "Містера" це буде тільки другий офіційний поєдинок на чолі "біло-синіх".

Окрім того, "Динамо" або "Шахтар" в очному поєдинку мають шанс вирватися вперед за кількістю виграних трофеїв. За незалежної України клуби виграли по 35 кубків.