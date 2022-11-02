"ТаТоТакое" сообщило эту информацию. Отмечалось, что Зозуля не хочет участвовать в борьбе за кресло президента Украинской ассоциации футбола.

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Вы все знаете, кем хочет быть Роман Зозуля

Эти слухи мгновенно разлетелись соцсетями. Роман отреагировал на эту информацию о карьере футбольного менеджера. Под мемом от "Брутального футбола" в фейсбуке футболист оставил свой комментарий.

По словам Зозули, все вокруг решают, что ему делать, но не спрашивают об этом.

Что за бред? Вы все знаете, кем хочет быть Роман Зозуля. Но у Романа не спрашиваете?,

– ответил нападающий.

Интересно, что под публикацией Роман в шутливой форме ответил о будущих планах: "Это платная информация".

Еще с 2014 года Зозуля начал совмещать футбольную карьеру с волонтерством. Роман помогает украинской армии. Форвард занимается закупкой внедорожников, других необходимых вещей для наших бойцов и организовал благотворительный фонд "Народная армия", куда приобщается немало украинских звезд футбола.

В настоящее время Зозуля находится в поисках нового клуба. Ранее Роман признавался, что еще несколько лет поиграет в футбол, чтобы иметь больше возможностей помогать украинским военным.