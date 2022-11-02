"ТаТоТаке" повідомило цю інформацію. Також зазначалось, що Зозуля не хоче брати участь у боротьбі за крісло президента Української асоціації футболу.

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Зозуля: Ви всі знаєте, ким хоче бути Роман Зозуля

Ці чутки миттєво розлетілось соцмережами. Роман відреагував на цю інформацію про кар'єру футбольного менеджера. Під мемом від "Брутального футболу" у фейсбуці футболіст залишив свій коментар.

За словами Зозулі, усі довкола вирішують, що йому робити, але не запитують про це у нього.

Що за брєд? Ви всі знаєте, ким хоче бути Роман Зозуля. Але у Романа не питаєте?,

– відповів нападник.

Цікаво, що під публікацією Роман у жартівливій формі відповів про майбутні плани: "Це платна інформація".

Ще з 2014 року Зозуля почав поєднувати футбольну кар'єру з волонтерством. Роман допомагає українській армії. Форвард займається закупівлею позашляховиків, інших необхідних речей для наших бійців та організував благодійний фонд "Народна армія", куди долучаються чимало українських зірок футболу.