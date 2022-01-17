Что вы знаете об Александре Усике: тест ко дню рождения боксера

До сих пор непобедимый украинский боксер Александр Усик 17 января 2022 года празднует свое 35-летие. Сайт 24 канала подготовил тест ко дню рождения действующего чемпиона мира в тяжелом весе.

35-й день рождения Усика

За свою богатую боксерскую карьеру Усик успел покорить не одно достижение. Усик – чемпион Европы и мира, победитель Олимпийских игр.

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Усик стал первым в истории Украины абсолютным чемпионом мира на профессиональном уровне. Также Александр только третий в истории нашей страны после братьев Кличко чемпион мира в тяжелом весе.

Одним из величайших достижений уроженца Симферополя является то, что в графе его поражений неизменен "ноль".

Где бы Усик ни поднимал руки как победитель боя, в его руках всегда развевается украинский флаг.

В 2022 году Усика, вероятно, ждет самый большой поединок в его карьере. Украинец может биться за звание первого в истории бокса абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

Но перед этим предлагаем освежить свои знания об Усике и пройти тест, посвященный дню рождения боксера.

Тест об Александре Усике