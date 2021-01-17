Що ви знаєте про Олександра Усика: тест до дня народження боксера
Досі непереможний український боксер Олександр Усик 17 січня 2021 року святкує своє 34-річчя. Спорт 24 підготував тест до дня народження олімпійського чемпіона світу.
За свою багату боксерську кар'єру Усик встиг підкорити не одне досягнення, пише 24 канал. Усик – чемпіон Європи та світу, переможець Олімпійських ігор.
Варте уваги Усику дали 2 тижні на підписання контракту на наступний бій
Також Усик став першим в історії України абсолютним чемпіоном світу на професійному рівні. Одним з найбільших досягнень уродженця Сімферополя є те, що в графі його поразок незмінний "нуль".
Де б Усик не підіймав руки як переможець бою, у його руках завжди майорить український прапор. У 2021 році вже 34-річного Усика чекають нові випробування та, можливо, нові неймовірні рекорди.
Та перед цим пропонуємо освіжити свої знання про Усика та пройти тест, присвячений дню народженню боксера.
Тест про Олександра Усика
Поділитися новиною