Досі непереможний український боксер Олександр Усик 17 січня 2021 року святкує своє 34-річчя. Спорт 24 підготував тест до дня народження олімпійського чемпіона світу.

За свою багату боксерську кар'єру Усик встиг підкорити не одне досягнення, пише 24 канал. Усик – чемпіон Європи та світу, переможець Олімпійських ігор.

Варте уваги Усику дали 2 тижні на підписання контракту на наступний бій

Також Усик став першим в історії України абсолютним чемпіоном світу на професійному рівні. Одним з найбільших досягнень уродженця Сімферополя є те, що в графі його поразок незмінний "нуль".

Де б Усик не підіймав руки як переможець бою, у його руках завжди майорить український прапор. У 2021 році вже 34-річного Усика чекають нові випробування та, можливо, нові неймовірні рекорди.

Та перед цим пропонуємо освіжити свої знання про Усика та пройти тест, присвячений дню народженню боксера.

Тест про Олександра Усика