До сих пор непобедимый украинский боксер Александр Усик 17 января 2021 года празднует свое 34-летие. Спорт 24 подготовил тест ко дню рождения олимпийского чемпиона мира.

За свою богатую боксерскую карьеру Усик успел покорить не одно достижение, пишет 24 канал. Усик – чемпион Европы и мира, победитель Олимпийских игр.

Примечательно Усику дали 2 недели на подписание контракта на следующий бой

Также Усик стал первым в истории Украины абсолютным чемпионом мира на профессиональном уровне. Одним из крупнейших достижений уроженца Симферополя является то, что в графе его поражений неизменный "ноль".

Где бы Усик не поднимал руки как победитель боя, в его руках всегда развевается украинский флаг. В 2021 году уже 34-летнего Усика ждут новые испытания и, возможно, новые невероятные рекорды.

Но перед этим предлагаем освежить свои знания об Усике и пройти тест, посвященный дню рождения боксера.

Тест об Александре Усике