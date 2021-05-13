Динамо вышло в финал Кубка Украины под руководством Мирчи Луческу. Румынский специалист впервые сыграет в финале этого турнира во главе киевлян.
Примечательно Динамо потеряло двух футболистов перед финалом Кубка Украины
Луческу уже получил с Динамо Суперкубок Украины и выиграл золотые медали украинской Премьер-лиги (УПЛ). Теперь Динамо попытается "положить" медали УПЛ в Кубок Украины.
Луганская Заря под руководством Виктора Скрипника второй сезон подряд взяла "бронзу" УПЛ. В этом году Заря еще и может получить со Скрипником Кубок Украины.
- Поединок Динамо – Заря состоится 13 мая в Тернополе. Начало матча в 19:00.
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