Динамо вийшло у фінал Кубка України під керівництвом Мірчі Луческу. Румунський фахівець вперше зіграє у фіналі цього турніру на чолі киян.
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Луческу вже здобув з Динамо Суперкубок України та виграв золоті медалі української Прем'єр-ліги (УПЛ). Тепер Динамо спробує "покласти" медалі УПЛ у Кубок України.
Луганська Зоря під керівництвом Віктора Скрипника другий поспіль сезон взяла "бронзу" УПЛ. У цьому році Зоря ще й може здобути зі Скрипником Кубок України.
- Поєдинок Динамо – Зоря відбудеться 13 травня у Тернополі. Початок матчу о 19:00.
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