Терминатор из Ганы: что стоит знать о Ричарде Комми, следующем сопернике Ломаченко

В субботу, 11 декабря, Василий Ломаченко проведет свой следующий бой на профессиональном ринге. Его соперником будет ганский боксер Ричард Комми. Все, что стоит знать о бойце, который получил прозвище "Терминатор" – в материале Спорт 24.

От футбола через кикбоксинг к боксу

Ричард Комми родился 10 марта 1987 года в столице Ганы Аккри. Его воспитывала мать-одиночка.

В детстве увлекся футболом. И даже попал в одну из команд, которые выступали в любительской лиге.

Достойно внимания Ломаченко – Комми: огненное промо боя

В команде же начал заниматься единоборствами – кикбоксингом. И достиг значительного уровня. Так что переехал выступать в ОАЭ – все из-за денег. Семья жила очень бедно, а в единоборствах можно было больше заработать.

А уже в ОАЭ обратил внимание на бокс. После этого Комми возвращается в Гану, где начинает карьеру. После коротких выступлений в любителях в 2011 году он переходит в профессионалы.

Первые 11 боев он провел в Гане, во всех одержал победу досрочно нокаутом. И стал чемпионом Ганы в легком весе. Все это было в 2011 году.

Комми обратил внимание на себя иностранных промоутеров благодаря своей агрессивной манере ведения боя. Поэтому получил прозвище "Терминатор".

Впоследствии география выступлений Комми значительно расширилась. Его пригласили боксировать в Англию. В 2014 году он стал чемпионом Содружества наций.

Упущенный шанс на чемпионство

В 2016 году Комми дошел и до чемпионского боя – по версии IBF. Его соперник – Роберт Истер, а сам бой состоялся 9 сентября в американском Рединге.

Боксеры провели на ринге все 12 раундов. В восьмом раунде Истер побывал в нокдауне. Но раздельным решением судей победил американец.

Это очень разозлило Комми, поэтому он потребовал реванш. Но в IBF решили, что Комми лучше будет провести бой-элиминатор против россиянина Дениса Шафикова. Ганец согласился, и 2 декабря отправился в Москву на бой. При этом бой провели в одном из торгово-развлекательных центров, где боксерский ринг был в спортбаре.

И снова поражение, и снова раздельным решением судей.

Переезд в США и чемпионство

Новый этап в карьере Комми связан с переездом в США, где его промоутером стал Лу ДиБелла. Так что путь к чемпионскому бою на этот раз стал короче.

2 февраля 2019 года Комми провел чемпионский бой против россиянина Исы Чаниева. Во втором раунде он отправил его в нокаут, завоевав вакантный титул IBF в легком весе. Комми стал лишь вторым боксером из Ганы, который получил чемпионский титул.

Дальше была успешная защита против Раймундо Бельтрана – в восьмом раунде мексиканец оказался в нокауте.

Роковой бой против Лопеса

Вторую защиту титула Комми провел против Теофимо Лопеса 14 декабря 2019 года. Победитель этого боя должен был встретиться с Ломаченко в бою за звание абсолютного чемпиона мира (украинец даже лично присутствовал на этом бое).

Но бой закончился уже во втором раунде. Комми пропустил прямой правый через руку, оказавшись на канвасе. Он сумел подняться (хотя уже ровно стоять на ногах так и не получилось), и судья разрешил продолжить бой. Но Лопес просто завалил его ударами, от которых Комми не смог защититься. Поэтому бой был остановлен досрочно.

Видео нокаута Комми

Возвращение

В 2020 году Комми не боксировал – помешала пандемия. Поэтому на ринг вернулся 13 февраля 2021 года боем против Джексона Маринеса. Досрочная победа в шестом раунде.

На очереди – бой против Ломаченко. Для Комми это решающее мгновение, чтобы стать топовым боксером.

"Я знаю, что это будет нелегкий бой. Поражения – это часть бокса. Как бы ты не проиграл, главное – вернуться. То, что произошло в бою с Теофимо Лопесом, осталось в прошлом. Я воспринял это как мужчина. У себя в голове я понимал, что должен вернуться. Я сделал это мощно. Поэтому Ломаченко выбрал меня и теперь я сижу здесь. Мы все увидим в вечер боя", – сказал Комми перед боем с Ломаченко.

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Бой Ломаченко – Комми состоится в субботу, 11 декабря (ночь на 12 декабря в Украине). У победителя этого боя будет шанс сразиться против Джорджа Камбососа за чемпионские пояса в легком весе.