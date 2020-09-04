Бывший нападающий "Шахтера" Луис Адриано оказался в эпицентре расистского скандала, вспыхнувшего после финального свистка матча чемпионата Бразилии между "Палмейрасом" и "Интернасьональ".

Так, по ходу игры между 34-летним нападающим и защитником "Интернасьоналя" Матеусом Юссо возникали мелкие стычки. Об этом сообщает Lance.

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После финального свистка, когда футболисты уже направлялись в раздевалке, между ними произошел новый конфликт – игроки на повышенных тонах высказали претензии в адрес друг друга.

Телевизионные камеры зафиксировали характерные движения пальцев со стороны Луиса Адриано в адрес Юсси. Вероятно, таким образом экс-форвард "Шахтера" пытался дать понять оппоненту, что поэтому стоит немного меньше болтать.

Вскоре Юсса в соцсетях заявил, что сказал Луису Адриано фразу: "Что случилось, негр?", которая вызвала гневную реакцию у форварда "Палмейраса".

При этом хавбек "Интернасьонала", который также является темнокожим, пояснил, что не считает цвет своей кожи оскорблением, так же как и все производные от этого слова, а потому не видит, чем мог обидеть Адриано. Также Юсса констатировал, что "быть черным – это не оскорбление, а повод для гордости".

Матч "Палмейрас" – "Интернасьонал"

Матч "Палмейрас" – "Интернасьонал" завершился вничью 1:1. Гости открыли счет на 2-й компенсированной к матчу минуте, но не удержали победу и на 4-й добавленной минуте ответный мяч забил Луис Адриано.

Примечательно, что Луис Адриано является воспитанником академии "Интернасьонала".