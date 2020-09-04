Колишній нападник "Шахтаря" Луїс Адріано опинився в епіцентрі расистського скандалу, що спалахнув після фінального свистка матчу чемпіонату Бразилії між "Палмейрасом" і "Інтернасьоналем".

Так, по ходу гри між 34-річним нападником і захисником "Інтернасьоналя" Матеусом Юссою виникали дрібні сутички. Про це повідомляє Lance.

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Після фінального свистка, коли футболісти вже прямували в роздягальні, між ними стався новий конфлікт – гравці на підвищених тонах висловили претензії на адресу один одного.

Телевізійні камери зафіксували характерні рухи пальців з боку Луїса Адріано на адресу Юсси. Ймовірно, таким чином ексфорвард "Шахтаря" намагався дати зрозуміти опоненту, що тому варто трохи менше базікати.

Незабаром Юсса в соцмережах заявив, що сказав Луїсу Адріано фразу: "Що трапилося, негр?", яка викликала гнівну реакцію у форварда "Палмейраса".

При цьому хавбек "Інтернасьонала", який також є темношкірим, пояснив, що не вважає колір своєї шкіри образою, так само як і всі похідні від цього слова, а тому не бачить, чим міг образити Адріано. Також Юсса констатував, що "бути чорним – це не образа, а привід для гордості".

Матч "Палмейрас" – "Інтернасьонал"

Матч "Палмейрас" – "Інтернасьонал" завершився внічию 1:1. Гості відкрили рахунок на 2-й компенсованій до матчу хвилині, але не втримали перемогу і на 4-й доданій хвилині м'яч у відповідь забив Луїс Адріано.

Примітно, що Луїс Адріано є вихованцем академії "Інтернасьонала".