Мы отдали все свои силы, - Свитолина оценила выступления сборной на Кубке Билли Джин Кинг
Источник:Элина Свитолина
В пятницу и субботу, 12-13 апреля, состоялись матчи за выход в финал Кубка Билли Джин Кинг. Сборная Украины соревновалась с Румынией.
Сборная Украины проиграла Румынии со счетом 2:3. Элина Свитолина, которая тоже принимала участие в турнире, прокомментировала поединки в рамках квалификации в финал Кубка Билли Джин Кинг.
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Победа была близко
Украинская теннисистка отметила, что представительницы бились и отдавали силы каждому матчу, но удача была не на их стороне.
Мы сражались. Мы отдавали все свои силы по каждому матчу. Мы были очень и очень близки к победе. Но, к сожалению, удача была не на нашей стороне. В следующий раз лучше и сильнее. Горжусь нашей командой,
– отметила Элина Свитолина.
Осенью сборная Украины сыграет в плей-офф за право в 2025 году снова выступить в квалификации в финал Кубка Билли Джин Кинг.
Выступления сборной Украины в рамках квалификации в финал Кубка: главное
- В первый игровой день Свитолина победила Жаклин Кристиан (6:3, 7:5), а Леся Цуренко одолела Ану Богдан (3:6, 6:2, 6:0).
- На следующий день и Свитолина, и Цуренко уступили своим соперницам. Элине Свитолиной не удалось одержать победу у Аны Богдан (4:6, 6:4, 3:6), а Леся Цуренко проиграла Жаклин Кристиан (6:2, 4:6, 4:6).
- Решающий поединок был в парной встрече сестер Киченок. Людмила и Надежда уступили Ане Богдан и Жаклин Кристиан – 2:6, 6:7 (7:9).