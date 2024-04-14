Збірна Україна програла Румунії з рахунком 2:3. Еліна Світоліна, яка теж брала участь в турнірі, прокоментувала поєдинки в межах кваліфікації у фінал Кубка Біллі Джин Кінг.
До теми Збірна України разом зі Світоліною пролетіла повз фінал Кубка Біллі Джин Кінг
Перемога була близько
Українська тенісистка зазначила, що представниці билися і віддавали сили кожному матчу, але удача була не на їх боці.
Ми билися. Ми віддавали всі свої сили по кожному матчу. Ми були дуже і дуже близькі до перемоги. Але, на жаль, удача була не на нашому боці. Наступного разу краще та сильніше. Пишаюся нашою командою,
– відзначила Еліна Світоліна.
Восени збірна Україна зіграє у плей-оф за право у 2025 році знову виступити у кваліфікації у фінал Кубка Біллі Джин Кінг.
Виступи збірної України в межах кваліфікації у фінал Кубка: головне
- У перший ігровий день Світоліна перемогла Жаклін Крістіан (6:3, 7:5), а Леся Цуренко здолала Ану Богдан (3:6, 6:2, 6:0).
- На наступний день і Світоліна, і Цуренко поступилися своїм суперницям. Еліні Світоліній не вдалось вибороти перемогу у Ани Богдан (4:6, 6:4, 3:6), а Леся Цуренко програла Жаклін Крістіан (6:2, 4:6, 4:6).
- Вирішальний поєдинок був у парній зустрічі сестер Кіченок. Людмила та Надія поступились Ані Богдан та Жаклін Крістіан – 2:6, 6:7 (7:9).