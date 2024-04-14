Сборная Украины проиграла Румынии со счетом 2:3. Элина Свитолина, которая тоже принимала участие в турнире, прокомментировала поединки в рамках квалификации в финал Кубка Билли Джин Кинг.

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Победа была близко

Украинская теннисистка отметила, что представительницы бились и отдавали силы каждому матчу, но удача была не на их стороне.

Мы сражались. Мы отдавали все свои силы по каждому матчу. Мы были очень и очень близки к победе. Но, к сожалению, удача была не на нашей стороне. В следующий раз лучше и сильнее. Горжусь нашей командой,

– отметила Элина Свитолина.

Напомним. По результатам первого игрового дня Украина лидировала со счетом 2:0. На следующий день наша сборная проиграла все 3 матча. Поэтому Румыния квалифицировалась в финал.

Осенью сборная Украины сыграет в плей-офф за право в 2025 году снова выступить в квалификации в финал Кубка Билли Джин Кинг.

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